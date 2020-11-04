Під Кременчуком «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які наловили риби майже на 130 тисяч

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 445 Коментарів: 4

Під Кременчуком «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які наловили риби майже на 130 тисяч. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося сьогодні, близько 7.00.





Чоловіки у Самусіївці на сітки виловили близько 160 кілограмів риби різних видів. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 128 тисяч гривень. Човен, сітки та рибу вилучили.









Відкрито кримінальне провадження за ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікам загрожує до 3 400 грн штрафу, або обмеження волі на срок до 3 років.