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Надзвичайні новини

Під Кременчуком «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які наловили риби майже на 130 тисяч

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 445 Коментарів: 4

 

Зловмисники на сітку натягали 160 кг риби

Під Кременчуком «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які наловили риби майже на 130 тисяч. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося сьогодні, близько 7.00. 


Чоловіки у Самусіївці на сітки виловили близько 160 кілограмів риби різних видів. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 128 тисяч гривень. Човен, сітки та рибу вилучили. 


 


Відкрито кримінальне провадження за ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікам загрожує до 3 400 грн штрафу, або обмеження волі на срок до 3 років. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: риба браконьєри
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

584
evil:
Сьогодні, 14:07

Збитки:

понад 128 тисяч гривень
Штраф:

3 400 грн

Яке у нас гуманне законодавство...


9 1
184
wtf100500:
Сьогодні, 14:12

Цитата: evil

Збитки:

понад 128 тисяч гривень
Штраф:

3 400 грн

Яке у нас гуманне законодавство...

Поддерживаю. 

Но там есть позиция про 3 года тюрьмы. Думаю больше подходит с учетом соизмеримости ущерба.


7 1
44
FanFootball:
Сьогодні, 15:06

А рыбу отдадут в дом престарелых.


4 0
126
VladimirS:
Сьогодні, 18:08

Цитата: FanFootball

А рыбу отдадут в дом престарелых.

Рыба - это вещдок! Если его отдать или съесть, то дело распадётся! Поэтому вещдок надо засолить, закоптить и хранить, пока суд не вынесет приговор браконьерам.

Уже потом его можно будет уничтожать под пиво и др. напитки.


2 0

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