П’яного кременчужанина на Mercedes, який тікав від поліції, зупинив стовп

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 218

Тікаючи від поліції п’яний кременчужанин на Mercedes влетів у стовп. За інформацією патрульної поліції Кременчука, це сталося сьогодні вночі.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що водій автомобілю п’яний. Аби перевірити це, патрульні спробували зупинити автівку на вул. Мазепи, але керманич почав тікати. Поліцейські погналися за ним.





На перехресті вул. Лейтенанта Покладова та Троїцької водій не впорався з керуванням і влетів у електроопору.





Під час спілкування з 41-річним чоловіком, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав результат — 1,91 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.





Водій отримав 4 адмінпротоколи: