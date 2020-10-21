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Обікрали магазин на вулиці Троїцькій

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 773

 

До поліції написали заяву

У Кременчуці, на вулиці Троїцькій, обікрали магазин гаджетів. Про це стало відомо сьогодні, 25 жовтня.


На фото видно, що вибили скло вхідних дверей.


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили – щодо цього написали заяву.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug
Теги: крадіжка
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