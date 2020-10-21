Обікрали магазин на вулиці Троїцькій

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У Кременчуці, на вулиці Троїцькій, обікрали магазин гаджетів. Про це стало відомо сьогодні, 25 жовтня.





На фото видно, що вибили скло вхідних дверей.





У Кременчуцькому відділі поліції повідомили – щодо цього написали заяву.