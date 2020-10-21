За суботу у Кременчуці троє водіїв отримали «п'яні» протоколи

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 316

Вдень 24 жовтня патрульні виявили у Кременчуці трьох водіїв з характерними ознаками алкогольного сп’яніння, які роз’їжджали містом. За інформацією патрульної поліції, інспектори склали на керманичів адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, вилучили водійські посвідчення та відсторонили від керування.









Патрульна поліція нагадує, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП: