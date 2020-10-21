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За суботу у Кременчуці троє водіїв отримали «п'яні» протоколи

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 316

 

Чи отримають керманичі штраф – має вирішити суд

Вдень 24 жовтня патрульні виявили у Кременчуці трьох водіїв з характерними ознаками алкогольного сп’яніння, які роз’їжджали містом. За інформацією патрульної поліції, інспектори склали на керманичів адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, вилучили водійські посвідчення та відсторонили від керування.


 


Патрульна поліція нагадує, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:

  • На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік.
  • Якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки.
  • У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель
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