У Кременчуці затримали осіб, які можуть бути причетними до розбоїв

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 560

За ніч патрульні отримали виклики про два розбої

Минулої ночі, близько 1.00, до поліції зателефонували небайдужі громадяни. На їхніх очах на проспекті Свободи відбувся розбій. Заявники не пройшли повз і повідомили про подію на «102», – повідомила патрульна поліція.





На місці очевидці розповіли копам, що невідомий громадянин завдав тілесні ушкодження іншому. Це підтвердив 32-річний постраждалий. За його словами, нападник забрав мобільний телефон та втік. Невдовзі патрульні затримали та доставили до відділку поліції ймовірного розбійника.





Трохи згодом патрульні отримали повідомлення про ще один розбій. Заявник розповів, що двоє маловідомих осіб завдали йому тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, відібрали телефон та гроші.





По гарячих слідах патрульні затримали ймовірних розбійників та доставили їх до відділку поліції для встановлення всіх обставин.



