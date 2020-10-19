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На вулиці Бетонній вантажівка врізалася в будівлю

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 1 223

 

Водія доставили до лікарні

Сьогодні, 19 жовтня, на вулиці Бетонній сталася ДТП. Вантажівка в'їхала в будівлю.


За інформацією патрульної поліції, водія доправили у лікарню. Очевидці у соцмережах інформують, що в автомобіля відмовили гальма.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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