На вулиці Бетонній вантажівка врізалася в будівлю

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Сьогодні, 19 жовтня, на вулиці Бетонній сталася ДТП. Вантажівка в'їхала в будівлю.





За інформацією патрульної поліції, водія доправили у лікарню. Очевидці у соцмережах інформують, що в автомобіля відмовили гальма.



