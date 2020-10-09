У Кременчуці затримали чоловіка, який був у розшуку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 192

Громадянин може бути причетний до крадіжки

Патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Це сталося 11 жовтня близько 23.00 на провулку Межовому. Увагу поліцейських привернула агресивна поведінка нетверезого чоловіка. Про це повідомляє патрульна поліція.





Копи підійшли до чоловіка. З'ясувалося, що 28-річний громадянин перебуває в активному розшуку за можливу причетність до кримінального правопорушення за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.





На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.