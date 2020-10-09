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У Кременчуці затримали чоловіка, який був у розшуку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 192

 

Громадянин може бути причетний до крадіжки

Патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Це сталося 11 жовтня близько 23.00 на провулку Межовому. Увагу поліцейських привернула агресивна поведінка нетверезого чоловіка. Про це повідомляє патрульна поліція.


Копи підійшли до чоловіка. З'ясувалося, що 28-річний громадянин перебуває в активному розшуку за можливу причетність до кримінального правопорушення за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.


На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: розшук крадіжка
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