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Надзвичайні новини, Полтавщина

Смертельна ДТП у Полтавській області: зіткнулися фура та легковик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 579

 

Водій Opel Vectra загинув

11 жовтня близько 19.00 на 259-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Мар'янівка колишнього Великобагачанського району, сталася ДТП зі смертельним наслідком. 35-річний водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з автомобілем Opel Vectra, яким керував 42-річний водій. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, унаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події.


Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП смертельное ДТП легковик фура
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