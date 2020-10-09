Смертельна ДТП у Полтавській області: зіткнулися фура та легковик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 579

11 жовтня близько 19.00 на 259-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Мар'янівка колишнього Великобагачанського району, сталася ДТП зі смертельним наслідком. 35-річний водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з автомобілем Opel Vectra, яким керував 42-річний водій. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, унаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події.





Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).



