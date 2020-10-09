На Кременчуцькому водосховищі браконьєр виловив 128 кг риби на 35 тисяч грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 320

Рибалці загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років

У колишньому Глобинському районі 35-річний місцевий чоловік виловив 128 кг риби різних видів, тим самим завдавши збитків природним біоресурсам на понад 35 тисяч гривень. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





8 жовтня близько 22.40 працівники сектору водної поліції виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею на Кременчуцькому водосховищі (в межах заказника «Сулинський», поблизу села Святилівка), використовуючи гумовий човен та три рибацькі сітки (загальною довжиною 450 метрів).





Відомості по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Рибалці загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеження волі на строк до трьох років.