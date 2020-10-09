Кременчуг: за сутки 63 случая COVID-19 и 38 пневмоний

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 1 024 Коментарів: 1

По состоянию на 9 октября, за прошедшие сутки в Кременчуге зафиксировано 63 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и 38 пневмоний. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.









На 9 октября, на лечении в стационаре инфекционного отделения больницы «Кременчугской» находится 52 пациента с диагнозом COVID-19. Амбулаторно курс лечения проходит 237 человек.





В инфекционном отделении детской больницы находится трое детей с диагнозом COVID-19.





Всего с начала карантина в Кременчуге зарегистрировано 529 случаев коронавирусной инфекции.





Растет также количество пневмоний. По состоянию на 9 октября, в стационарах городских больниц лежат 78 пациентов с пневмониями. Из них – 8 детей. 5 человек из 78-ми находятся в тяжелом состоянии.



Грипп в городе не зарегистрирован.