Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчуг: за сутки 63 случая COVID-19 и 38 пневмоний

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 1 024 Коментарів: 1

 

Грипп не зарегистрирован

По состоянию на 9 октября, за прошедшие сутки в Кременчуге зафиксировано 63 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и 38 пневмоний. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


За добу у Кременчуці виявили 63 нові випадки коронавірусу, один пацієнт з COVID-19 помер


На 9 октября, на лечении в стационаре инфекционного отделения больницы «Кременчугской» находится 52 пациента с диагнозом COVID-19. Амбулаторно курс лечения проходит 237 человек.


В инфекционном отделении детской больницы находится трое детей с диагнозом COVID-19.


Всего с начала карантина в Кременчуге зарегистрировано 529 случаев коронавирусной инфекции.


Растет также количество пневмоний. По состоянию на 9 октября, в стационарах городских больниц лежат 78 пациентов с пневмониями. Из них – 8 детей. 5 человек из 78-ми находятся в тяжелом состоянии.


Грипп в городе не зарегистрирован.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: пневмония коронавирус COVID-19 амбулаторное лечение госпитализация стационар Кременчуг грипп
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

828
Angel737:
Сьогодні, 17:38

Ужас.

Это ведь пока тёплый Октябрь, а уже столько Пневмоний,

а шо будет дальше ?!

Читаешь статистику,  почти шо военные сводки!

Караул.


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