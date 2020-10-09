У Полтаві поліцейські врятували від самогубства чоловіка, який стікав кров'ю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 301

У Полтаві поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





До колцентру поліції «102» надійшло повідомлення від мешканки Полтави про те, що її чоловік зачинився на балконі та намагається вкоротити собі віку. На місце події прибули поліцейські батальйону особливого призначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції Полтавщини та медичні працівники, їм вдалося вчасно потрапити до помешкання, де 38-річний чоловік стікав кров’ю. Йому надали невідкладну домедичну допомогу, після чого ушпиталили до лікарні.

Поліція Полтави з’ясовує причини та обставини суїцидальної поведінки полтавця.



