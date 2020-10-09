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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліцейські врятували від самогубства чоловіка, який стікав кров'ю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 301

 

До правоохоронних органів зателефонувала його дружина

У Полтаві поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.


 

До колцентру поліції «102» надійшло повідомлення від мешканки Полтави про те, що її чоловік зачинився на балконі та намагається вкоротити собі віку. На місце події прибули поліцейські батальйону особливого призначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції Полтавщини та медичні працівники, їм вдалося вчасно потрапити до помешкання, де 38-річний чоловік стікав кров’ю. Йому надали невідкладну домедичну допомогу, після чого ушпиталили до лікарні.

 

Поліція Полтави з’ясовує причини та обставини суїцидальної поведінки полтавця.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України Джерело відео: Національна поліція України
Теги: самоубийство попытка суицида Полтава полиция
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