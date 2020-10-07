На Полтавщині на подвірї згоріло 15 тонн сіна

Вранці 7 жовтня на «101» повідомили про пожежу, що виникла в приватному сіннику в селі Шедієве колишнього Новосанжарського району. Згоріли сінник та сіно вагою близько 15 тонн. Рятувальники не допустили поширення полум'я на поруч розташовані житловий будинок та дві господарчі будівлі, - розповіли у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Гасили пожежу Державний пожежно-рятувальний пост №2 та 1 одиниця техніки, також працівники та техніка комунальної організації «Нехворощанська місцева пожежна охорона».
Причина пожежі наразі встановлюється.