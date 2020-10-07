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Неподалік Кременчука фура наїхала на велосипедиста

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 640 Коментарів: 1

 

Чоловік загинув на місці пригоди

Увечері 7 жовтня правоохоронцям стало відомо про ДТП, яка сталася на автодорозі «Хорол - Семенівка - Кременчук», неподалік села Жуки. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що автомобіль DAF CF 75 під керуванням 33-річного водія, мешканця Волинської області, наїхав на велосипедиста. Керував двоколісним транспортом 66-річний чоловік.


У відділі комунікації повідомили, що велосипедист загинув на місці події. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілий – мешканець Жуків. Чоловік їхав у попутному напрямку.


 

По факту ДТП почали розслідування. Юридична кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП велосипедист пенсионер
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

166
route 66:
Сьогодні, 12:06

Жилет? Катафоты?...


3 0

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