Неподалік Кременчука фура наїхала на велосипедиста

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 640 Коментарів: 1

Увечері 7 жовтня правоохоронцям стало відомо про ДТП, яка сталася на автодорозі «Хорол - Семенівка - Кременчук», неподалік села Жуки. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що автомобіль DAF CF 75 під керуванням 33-річного водія, мешканця Волинської області, наїхав на велосипедиста. Керував двоколісним транспортом 66-річний чоловік.





У відділі комунікації повідомили, що велосипедист загинув на місці події. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпілий – мешканець Жуків. Чоловік їхав у попутному напрямку.





По факту ДТП почали розслідування. Юридична кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.