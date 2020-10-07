Коронавірус наступає: кількість хворих за добу в Україні перетнула позначку у 5 тисяч

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На Полтавщині – 188 хворих і 4 смерті за добу

Коронавірус наступає: в Україні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині захворіло 188 людей.



За інформацією МОЗ, станом на 9.00 8 жовтня в Україні нараховують 244 734 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали (за добу одужало 2 263 пацієнти). Загалом провели 2 489 702 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 197 випадків;

Волинська область — 9 199 випадків;

Дніпропетровська область — 7 994 випадки;

Донецька область — 5 118 випадків;

Житомирська область — 7 457 випадків;

Закарпатська область — 10 473 випадки;

Запорізька область — 5 007 випадків;

Івано-Франківська область — 14 693 випадки;

Кіровоградська область — 1 234 випадки;

м. Київ — 25 896 випадків;

Київська область — 10 490 випадків;

Львівська область — 21 923 випадки;

Луганська область — 1 480 випадків;

Миколаївська область — 4 154 випадки;

Одеська область — 15 704 випадки;

Полтавська область — 3 685 випадків;

Рівненська область — 13 798 випадків;

Сумська область — 6 197 випадків;

Тернопільська область — 14 979 випадків;

Харківська область — 22 712 випадків;

Херсонська область — 1 636 випадків;

Хмельницька область — 7 732 випадки;

Чернівецька область — 15 757 випадків;

Черкаська область — 5 153 випадки;

Чернігівська область — 5 066 випадків.

Полтавська ОДА наводить наступні дані по Полтавщині:

у Полтаві – 103 нові випадки;

у Миргороді – 12 випадків;

на Новосанжарщині – 10 хворих;

на Лохвиччині – 9 нових випадків;

у колишньому Котелевському районі – 8 нових випадків;

у Кременчуці, Горішніх Плавнях, на Карлівщині – по 7 хворих;

на Зіньківщині – 6 випадків;

у Полтавському районі, на Решетилівщині – по 4 нові випадки;

у колишньому Великобагачанському районі – 3 нові випадки;

на Козельщині – 2 хворі;

у Кременчуцькому, Миргородському районах, на Кобеляччині, Диканщині, Машівщині, Чорнухинщині – по одному хворому.

Одужали 1383 жителі області, продовжують лікування 2244 людини, зокрема, 110 дітей. Всього на Полтавщині зареєстрували 58 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, колишні Новосанжарський, Лохвицький і Хорольський райони).



