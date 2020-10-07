Коронавірус наступає: кількість хворих за добу в Україні перетнула позначку у 5 тисяч

На Полтавщині – 188 хворих і 4 смерті за добу
Коронавірус наступає: в Україні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині захворіло 188 людей.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 8 жовтня в Україні нараховують 244 734 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали (за добу одужало 2 263 пацієнти). Загалом провели 2 489 702 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 197 випадків;
- Волинська область — 9 199 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 994 випадки;
- Донецька область — 5 118 випадків;
- Житомирська область — 7 457 випадків;
- Закарпатська область — 10 473 випадки;
- Запорізька область — 5 007 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 693 випадки;
- Кіровоградська область — 1 234 випадки;
- м. Київ — 25 896 випадків;
- Київська область — 10 490 випадків;
- Львівська область — 21 923 випадки;
- Луганська область — 1 480 випадків;
- Миколаївська область — 4 154 випадки;
- Одеська область — 15 704 випадки;
- Полтавська область — 3 685 випадків;
- Рівненська область — 13 798 випадків;
- Сумська область — 6 197 випадків;
- Тернопільська область — 14 979 випадків;
- Харківська область — 22 712 випадків;
- Херсонська область — 1 636 випадків;
- Хмельницька область — 7 732 випадки;
- Чернівецька область — 15 757 випадків;
- Черкаська область — 5 153 випадки;
- Чернігівська область — 5 066 випадків.
Полтавська ОДА наводить наступні дані по Полтавщині:
- у Полтаві – 103 нові випадки;
- у Миргороді – 12 випадків;
- на Новосанжарщині – 10 хворих;
- на Лохвиччині – 9 нових випадків;
- у колишньому Котелевському районі – 8 нових випадків;
- у Кременчуці, Горішніх Плавнях, на Карлівщині – по 7 хворих;
- на Зіньківщині – 6 випадків;
- у Полтавському районі, на Решетилівщині – по 4 нові випадки;
- у колишньому Великобагачанському районі – 3 нові випадки;
- на Козельщині – 2 хворі;
- у Кременчуцькому, Миргородському районах, на Кобеляччині, Диканщині, Машівщині, Чорнухинщині – по одному хворому.
Одужали 1383 жителі області, продовжують лікування 2244 людини, зокрема, 110 дітей. Всього на Полтавщині зареєстрували 58 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, колишні Новосанжарський, Лохвицький і Хорольський райони).