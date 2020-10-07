Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.10.2020 11:45
Підтверджені:
Україна239337
Кременчук427
Хворі:
Україна128770
Кременчук188
Одужало:
Україна105970
Кременчук228
Померло:
Україна4597
Кременчук11
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус наступає: кількість хворих за добу в Україні перетнула позначку у 5 тисяч

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 961

 

На Полтавщині – 188 хворих і 4 смерті за добу

Коронавірус наступає: в Україні зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині захворіло 188 людей.

За інформацією МОЗ, станом на 9.00 8 жовтня в Україні нараховують 244 734 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 690 летальних, 108 233 пацієнти одужали (за добу одужало 2 263 пацієнти). Загалом провели 2 489 702 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 197 випадків;
  • Волинська область — 9 199 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 994 випадки;
  • Донецька область — 5 118 випадків;
  • Житомирська область — 7 457 випадків;
  • Закарпатська область — 10 473 випадки;
  • Запорізька область — 5 007 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 693 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 234 випадки;
  • м. Київ — 25 896 випадків;
  • Київська область — 10 490 випадків;
  • Львівська область — 21 923 випадки;
  • Луганська область — 1 480 випадків;
  • Миколаївська область — 4 154 випадки;
  • Одеська область — 15 704 випадки;
  • Полтавська область — 3 685 випадків;
  • Рівненська область — 13 798 випадків;
  • Сумська область — 6 197 випадків;
  • Тернопільська область — 14 979 випадків;
  • Харківська область — 22 712 випадків;
  • Херсонська область — 1 636 випадків;
  • Хмельницька область — 7 732 випадки;
  • Чернівецька область — 15 757 випадків;
  • Черкаська область — 5 153 випадки;
  • Чернігівська область — 5 066 випадків.

 

Полтавська ОДА наводить наступні дані по Полтавщині:

  • у Полтаві – 103 нові випадки;
  • у Миргороді – 12 випадків;
  • на Новосанжарщині – 10 хворих;
  • на Лохвиччині – 9 нових випадків;
  • у колишньому Котелевському районі – 8 нових випадків;
  • у Кременчуці, Горішніх Плавнях, на Карлівщині – по 7 хворих;
  • на Зіньківщині – 6 випадків;
  • у Полтавському районі, на Решетилівщині – по 4 нові випадки;
  • у колишньому Великобагачанському районі – 3 нові випадки;
  • на Козельщині – 2 хворі;
  • у Кременчуцькому, Миргородському районах, на Кобеляччині, Диканщині, Машівщині, Чорнухинщині – по одному хворому.

Одужали 1383 жителі області, продовжують лікування 2244 людини, зокрема, 110 дітей. Всього на Полтавщині зареєстрували 58 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, колишні Новосанжарський, Лохвицький і Хорольський райони).


В Кременчуге 37 новых случаев COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин антирекорд
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