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Надзвичайні новини

Шахраї заробили на кременчужанах понад 21 тисячу гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 451

Одна жінка повірила, що їй телефонують з банку, і втратила гроші. Інша - оплатила наперед покупку в інтернеті

Кременчуцький відділ поліції розповів про нові факти шахрайства, в які потрапили місцеві мешканці. 48-річна кременчужанка розповіла правоохоронцям, що 5 жовтня до неї зателефонувала особа, яка назвалася працівником служби безпеки банку. Банківський працівник повідомив, що з картки жінки невідомі намагаються зняти кошти. У результаті сама кременчужанка втратила 20 тисяч гривень.


39-річна жителька Кременчука хотіла купити цеглу. Відповідне оголошення знайшла на сайті «ОЛХ». За покупку заплатила 1277 гривень, але залишилася без цегли.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: афера шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

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