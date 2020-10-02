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Надзвичайні новини, Полтавщина

Перед судом постануть троє чоловіків, які на Полтавщині побили та «поховали» жінку

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 502

Чоловіків підозрюють у порушенні кількох статей кримінального кодексу. Обвинувальний акт щодо них відправили до Великобагачанського районного суду для розгляду по суті

Завершили досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які катували та намагалися поховати живцем у могилі жінку. Мова йде про випадок, що стався весною цього року на Полтавщині. Троє чоловіків побили жінку, а потім змусили копати собі могилу, вкинули до неї напівпритомну й закидали землею. Приводом до такого стало те, що потерпіла нібито викрала собаку.


На Полтавщині чоловіки жорстоко побили жінку, а потім поховали її заживо


Як повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури, двох братів із колишнього Великобагачанського району та їхнього товариша підозрюють у:

  • катуванні;
  • умисному заподіянні середньої тяжкості тілесного ушкодження з метою залякування потерпілої;
  • умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження;
  • незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням потерпілій фізичних страждань, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувальний акт стосовно усієї трійці обласна прокуратура направила до Великобагачанського районного суду для розгляду по суті.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: избиение жінка могила
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