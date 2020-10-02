Перед судом постануть троє чоловіків, які на Полтавщині побили та «поховали» жінку

Чоловіків підозрюють у порушенні кількох статей кримінального кодексу. Обвинувальний акт щодо них відправили до Великобагачанського районного суду для розгляду по суті
Завершили досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які катували та намагалися поховати живцем у могилі жінку. Мова йде про випадок, що стався весною цього року на Полтавщині. Троє чоловіків побили жінку, а потім змусили копати собі могилу, вкинули до неї напівпритомну й закидали землею. Приводом до такого стало те, що потерпіла нібито викрала собаку.
Як повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури, двох братів із колишнього Великобагачанського району та їхнього товариша підозрюють у:
Обвинувальний акт стосовно усієї трійці обласна прокуратура направила до Великобагачанського районного суду для розгляду по суті.