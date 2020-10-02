За вихідні у Кременчуці виявили чотирьох водіїв «під мухою»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 577

В одного з керманичів рівень алкоголю в крові перевищував норму в 12 разів

За вихідні кременчуцькі патрульні виявили чотирьох водіїв з ознаками сп’яніння. Про це повідомила патрульна поліція.





На вулиці Тараса Бульби у суботу, третього жовтня, близько 3.00 поліцейські помітили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. Копи помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду у лікаря-нарколога 35-річний чоловік відмовився.





Того ж дня, близько 17.00, на вулиці Котлова 53-річний керманич Dacia Logan мав ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат — 2,40 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.





Уранці 4 жовтня на проспекті Свободи патрульні зупинили автомобіль Audi 80, у якого не горіла ліва фара. 23-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер виявив у крові чоловіка 1,55 проміле алкоголю.





Близько 21.00 на проспекті Лесі Українки патрульні помітили автомобіль ЗАЗ, що їхав з вимкненими фарами. Під час розмови з 23-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду водій категорично відмовився.





На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.