У Кременчуці отримав вирок водій, який на легковику «влетів» в електроопору

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 139

Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу щодо ДТП, яка сталася 26 січня цього року. Тоді легковик з трьома пасажирами влетів в електроопору на вулиці Халаменюка.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що за кермом Mitsubishi Lancer був нетверезий чоловік. Біля будинку №2 на вулиці Халаменюка в'їхав в електроопору. На момент аварії в машині було троє пасажирів: жінка сиділа спереду, двоє осіб позаду. У результаті ДТП пасажирка на передньому сидінні отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили лікарні «Кременчуцька».





Жінка отримала закриту тупу травму голови, яка ускладнилась розвитком набряку головного мозку, розвитком коми ІІ ступеню, травматичного шоку ІІ ступеню, правобічної геміплегії. Такі тілесні ушкодження відносяться до тяжких.





Під час розгляду справи 26 серпня між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою чоловік беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на 1 рік. На підставі ст.75 Кримінального кодексу України звільнили від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом призначеного іспитового строку 1 рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов'язки.





Також чоловік має сплатити на користь держави витрати на проведення експертиз в сумі 8988 грн.





Вирок може бути оскаржений.