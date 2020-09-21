За добу COVID-19 виявили у 2 884 українців, на Полтавщині – у 41

За останню добу на Полтавщині померла одна людина, яка хворіла на коронавірусну інфекцію
За минулу добу в Україні зафіксували 2 884 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 41.
За даними МОЗ, станом на 9.00 22 вересня у країні налічують 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав (за добу – 1717 людей). Загалом провели 2 079 482 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 377 випадків;
- Волинська область — 7 031 випадок;
- Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
- Донецька область — 2 505 випадків;
- Житомирська область — 5 121 випадок;
- Закарпатська область — 9 265 випадків;
- Запорізька область — 3 034 випадки;
- Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
- Кіровоградська область — 1 005 випадків;
- м. Київ — 20 028 випадків;
- Київська область — 8 020 випадків;
- Львівська область — 18 793 випадки;
- Луганська область — 767 випадків;
- Миколаївська область — 2 572 випадки;
- Одеська область — 11 843 випадки;
- Полтавська область — 1 575 випадків;
- Рівненська область — 11 353 випадки;
- Сумська область — 3 184 випадки;
- Тернопільська область — 11 732 випадки;
- Харківська область — 15 505 випадків;
- Херсонська область — 837 випадків;
- Хмельницька область — 4 937 випадків;
- Чернівецька область — 13 304 випадки;
- Черкаська область — 3 145 випадків;
- Чернігівська область — 3 411 випадків.
Полтавська ОДА повідомила, що на Полтавщині географія поширення коронавірусу за добу наступна:
- у Полтаві – 29 нових випадків;
- у Полтавському та колишніх Зіньківському, Хорольському, Чорнухинському районах – по два випадки;
- у Миргороді, на Шишаччині, Новосанжарщині, у Миргородському районі – по одному випадку відповідно.
Всього у Полтавській області зареєстрували 34 летальні випадки від COVID-19, нових за добу – один (у Полтаві). Наразі одужали 727 жителів регіону, продовжують лікування 814 людей.