Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна178353
Кременчук226
Хворі:
Україна96586
Кременчук58
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 2 884 українців, на Полтавщині – у 41

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 413

 

За останню добу на Полтавщині померла одна людина, яка хворіла на коронавірусну інфекцію

За минулу добу в Україні зафіксували 2 884 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 41.


За даними МОЗ, станом на 9.00 22 вересня у країні налічують 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав (за добу – 1717 людей). Загалом провели 2 079 482 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 377 випадків;
  • Волинська область — 7 031 випадок;
  • Дніпропетровська область — 4 218 випадків;
  • Донецька область — 2 505 випадків;
  • Житомирська область — 5 121 випадок;
  • Закарпатська область — 9 265 випадків;
  • Запорізька область — 3 034 випадки;
  • Івано-Франківська область — 12 675 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 005 випадків;
  • м. Київ — 20 028 випадків;
  • Київська область — 8 020 випадків;
  • Львівська область — 18 793 випадки;
  • Луганська область — 767 випадків;
  • Миколаївська область — 2 572 випадки;
  • Одеська область — 11 843 випадки;
  • Полтавська область — 1 575 випадків;
  • Рівненська область — 11 353 випадки;
  • Сумська область — 3 184 випадки;
  • Тернопільська область — 11 732 випадки;
  • Харківська область — 15 505 випадків;
  • Херсонська область — 837 випадків;
  • Хмельницька область — 4 937 випадків;
  • Чернівецька область — 13 304 випадки;
  • Черкаська область — 3 145 випадків;
  • Чернігівська область — 3 411 випадків.

 

Полтавська ОДА повідомила, що на Полтавщині географія поширення коронавірусу за добу наступна:

  • у Полтаві – 29 нових випадків;
  • у Полтавському та колишніх Зіньківському, Хорольському, Чорнухинському районах – по два випадки;
  • у Миргороді, на Шишаччині, Новосанжарщині, у Миргородському районі – по одному випадку відповідно.

Всього у Полтавській області зареєстрували 34 летальні випадки від COVID-19, нових за добу – один (у Полтаві). Наразі одужали 727 жителів регіону, продовжують лікування 814 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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