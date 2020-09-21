За добу COVID-19 виявили у 2 884 українців, на Полтавщині – у 41

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За останню добу на Полтавщині померла одна людина, яка хворіла на коронавірусну інфекцію

За минулу добу в Україні зафіксували 2 884 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 41.





За даними МОЗ, станом на 9.00 22 вересня у країні налічують 181 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 642 летальні, 79 901 пацієнт одужав (за добу – 1717 людей). Загалом провели 2 079 482 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 377 випадків;

Волинська область — 7 031 випадок;

Дніпропетровська область — 4 218 випадків;

Донецька область — 2 505 випадків;

Житомирська область — 5 121 випадок;

Закарпатська область — 9 265 випадків;

Запорізька область — 3 034 випадки;

Івано-Франківська область — 12 675 випадків;

Кіровоградська область — 1 005 випадків;

м. Київ — 20 028 випадків;

Київська область — 8 020 випадків;

Львівська область — 18 793 випадки;

Луганська область — 767 випадків;

Миколаївська область — 2 572 випадки;

Одеська область — 11 843 випадки;

Полтавська область — 1 575 випадків;

Рівненська область — 11 353 випадки;

Сумська область — 3 184 випадки;

Тернопільська область — 11 732 випадки;

Харківська область — 15 505 випадків;

Херсонська область — 837 випадків;

Хмельницька область — 4 937 випадків;

Чернівецька область — 13 304 випадки;

Черкаська область — 3 145 випадків;

Чернігівська область — 3 411 випадків.

Полтавська ОДА повідомила, що на Полтавщині географія поширення коронавірусу за добу наступна:

у Полтаві – 29 нових випадків;

у Полтавському та колишніх Зіньківському, Хорольському, Чорнухинському районах – по два випадки;

у Миргороді, на Шишаччині, Новосанжарщині, у Миргородському районі – по одному випадку відповідно.

Всього у Полтавській області зареєстрували 34 летальні випадки від COVID-19, нових за добу – один (у Полтаві). Наразі одужали 727 жителів регіону, продовжують лікування 814 людей.