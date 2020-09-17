На Полтавщині затримали підозрюваного у двох розбійних нападах

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 597

Поліцейські Полтавщини встановили та затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у вчинені нічних розбійних нападів на працівників автомийки та квіткового магазину.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, правоохоронцям повідомили про розбійний напад на квітковий магазин 12 вересня близько 4.00. До магазину зайшов невідомий та почав погрожувати предметом, схожим на пістолет. Зв’язав 40-річну продавщицю, забрав 2000 гривень і втік з місця події. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування.





17 вересня, близько 4.00, напали на автомийку в Розсошенцях (село під Полтавою, - автор). У приміщення зайшов чоловік та почав погрожувати ймовірно пістолетом. Забрав 620 гривень. Почали розслідування за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.





Після другого нападу правоохоронцям стало зрозуміло, що до обох злочинів може бути причетна одна й та ж особа. Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліціянтам вдалося упродовж кількох годин вийти на слід та затримати підозрюваного. Ним виявився місцевий 35-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі фігурант затриманий. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.





За фактами розбійних нападів відкриті кримінальні провадження за частинами 1 та 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.