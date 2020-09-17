У Полтавському районі чоловік вирощував на подвір'ї конопляні «дерева»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 251 Коментарів: 1

Поліцейські Полтавського районного відділення поліції під час проведення профілактичних заходів «Мак-2020» провели санкціонований обшук вдома у 39-річного мешканця району. Під час обшуку виявили та вилучили понад 140 рослин конопель. Виявлені рослини направили на експертне дослідження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.





Відкрили кримінальне за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.