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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі чоловік вирощував на подвір'ї конопляні «дерева»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 251 Коментарів: 1

 

Під час обшуків виявили 140 рослин конопель

Поліцейські Полтавського районного відділення поліції під час проведення профілактичних заходів «Мак-2020» провели санкціонований обшук вдома у 39-річного мешканця району. Під час обшуку виявили та вилучили понад 140 рослин конопель. Виявлені рослини направили на експертне дослідження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини. 


Відкрили кримінальне за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: конопля
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 414
inattentive:
Сьогодні, 13:41

На фото ж видно ,Метлы и веники из расстений делал.blush


2 0

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