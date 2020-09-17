Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині біля школи пограбували хлопчика - ймовірного злочинця затримали

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 547

 

До пограбування може бути причетний 34-річний раніше судимий мешканець Лубен

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні школяра в Лубнах. Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, до поліції за допомогою звернулася мати малолітнього хлопця. Вона повідомила, що її син пішов до школи, а вже через декілька годин на телефон сина почав відповідати незнайомий. За словами школяра, невідомий чоловік поблизу школи вихопив телефон у нього з рук і втік.


На часі працівники поліції затримали особу, ймовірно причетну до пограбування школяра. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець Лубен.


За фактом пограбування працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Відносно чоловіка судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж пограбування школьник
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх