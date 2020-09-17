На Полтавщині біля школи пограбували хлопчика - ймовірного злочинця затримали

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 547

До пограбування може бути причетний 34-річний раніше судимий мешканець Лубен

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні школяра в Лубнах. Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, до поліції за допомогою звернулася мати малолітнього хлопця. Вона повідомила, що її син пішов до школи, а вже через декілька годин на телефон сина почав відповідати незнайомий. За словами школяра, невідомий чоловік поблизу школи вихопив телефон у нього з рук і втік.





На часі працівники поліції затримали особу, ймовірно причетну до пограбування школяра. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець Лубен.





За фактом пограбування працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Відносно чоловіка судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Тривають слідчі дії.