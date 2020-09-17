Заступилась за чоловіка: кременчужанка побила, розбила телефон та окуляри правоохоронцю

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 669 Коментарів: 5

Жінка не захотіла пускати двох поліціянтів до чоловіка, який отримав тілесні ушкодження. Тому кинулася на копів з кулаками

14 вересня у Кременчуці розглянули справу з приводу насильства щодо працівника правоохоронного органу. Інцидент стався у січні цього року на Молодіжному.





Вночі 7 січня слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції - слідчий та дільничний - прибули на виклик. Правоохоронцям повідомили, що в будинку №25 на вулиці Героїв України чоловік отримав тілесне ушкодження.





Перед входом до під'їзду стояла жінка. Згодом з'ясувалося, що вона - дружина потерпілого. Жінка запитала у правоохоронців про мету їхнього візиту, а коли дізналася її, порадила про все дізнатися у медпрацівників. Слідчий пояснив, що їм необхідно особисто поспілкуватися з потерпілим. Кременчужанка відповіла, що не впустить їх до квартири та влаштувала сварку: почала кричати на слідчого, на зауваження правоохоронців не реагувала і голосно сперечалася.





Слідчий намагався пройти повз неї до під'їзду, але жінка перегородила йому шлях, схопила за воріт куртки, порвала його, а потім вибила з рук слідчого папку з документами. Слідчий хотів підняти папку, жінка вдарила його долонею по голові, схопила та зняла з голови шапку, кинула на підлогу. Потім схопила з підлоги папку, забігла до під'їзду, де почала, розривати їх і кидати на підлогу. Ногою ударила в живіт слідчого, рукою зірвала з його обличчя окуляри та демонстративно поламала.





На цьому жінка не заспокоїлася та зірвала з його грудей службовий жетон і кинула до входу в підвал. У результаті таких дій порвала куртку. Також у правоохоронця випав з рук телефон, на екрані утворилася тріщина. Слідчий отримав легкі тілесні ушкодження.





14 вересня між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури і обвинуваченою укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою жінка беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).





Автозаводський районний суд угоду затвердив, визнав жінку винною та призначив узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на один рік. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на один рік.





З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений