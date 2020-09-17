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Надзвичайні новини

Заступилась за чоловіка: кременчужанка побила, розбила телефон та окуляри правоохоронцю

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 669 Коментарів: 5

Жінка не захотіла пускати двох поліціянтів до чоловіка, який отримав тілесні ушкодження. Тому кинулася на копів з кулаками

14 вересня у Кременчуці розглянули справу з приводу насильства щодо працівника правоохоронного органу. Інцидент стався у січні цього року на Молодіжному.


Вночі 7 січня слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції - слідчий та дільничний - прибули на виклик. Правоохоронцям повідомили, що в будинку №25 на вулиці Героїв України чоловік отримав тілесне ушкодження.


Перед входом до під'їзду стояла жінка. Згодом з'ясувалося, що вона - дружина потерпілого. Жінка запитала у правоохоронців про мету їхнього візиту, а коли дізналася її, порадила про все дізнатися у медпрацівників. Слідчий пояснив, що їм необхідно особисто поспілкуватися з потерпілим. Кременчужанка відповіла, що не впустить їх до квартири та влаштувала сварку: почала кричати на слідчого, на зауваження правоохоронців не реагувала і голосно сперечалася.


Слідчий намагався пройти повз неї до під'їзду, але жінка перегородила йому шлях, схопила за воріт куртки, порвала його, а потім вибила з рук слідчого папку з документами. Слідчий хотів підняти папку, жінка вдарила його долонею по голові, схопила та зняла з голови шапку, кинула на підлогу. Потім схопила з підлоги папку, забігла до під'їзду, де почала, розривати їх і кидати на підлогу. Ногою ударила в живіт слідчого, рукою зірвала з його обличчя окуляри та демонстративно поламала.


На цьому жінка не заспокоїлася та зірвала з його грудей службовий жетон і кинула до входу в підвал. У результаті таких дій порвала куртку. Також у правоохоронця випав з рук телефон, на екрані утворилася тріщина. Слідчий отримав легкі тілесні ушкодження.


14 вересня між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури і обвинуваченою укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою жінка беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).


Автозаводський районний суд угоду затвердив, визнав жінку винною та призначив узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на один рік. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк на один рік.


З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: полиция Молодіжний побили
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

593
vetalman:
Сьогодні, 11:15

200 тизеров уже прибыли  из США .Еще есть палки-шокеры такими свиней в скотовоз загоняют ..Довольно усмерительное и не летальное  спецсредство я бы сказал гуманно-проффилактическое


6 0
816
AMD:
Сьогодні, 11:26

Цитата: vetalman

200 тизеров уже прибыли  из США .Еще есть палки-шокеры такими свиней в скотовоз загоняют ..Довольно усмерительное и не летальное  спецсредство я бы сказал гуманно-проффилактическое

А если её муж получил побои от колег отдела полиции ?


3 5
333
cheh_a:
Сьогодні, 11:42

Вот именно!Там милиция скорее всего сама начала побои наносить


2 3
1 414
inattentive:
Сьогодні, 13:32

Это Молодежный деткаsmirk.  Когда раньше приезжали менты ,они были как свои , поговорили, "пожурили" и если не "страшный" криминал , а мелкое хулиганство - отпускали "с Миром". Мы тогда даже участкового всегда знали в лицо . А сейчас что ? (интересно услышать версию женщины. Хотя ,она уже признала свою вину).



Джеки Чан

 


3 0
593
vetalman:
Сьогодні, 14:01

Цитата: AMD
Цитата: vetalman

200 тизеров уже прибыли  из США .Еще есть палки-шокеры такими свиней в скотовоз загоняют ..Довольно усмерительное и не летальное  спецсредство я бы сказал гуманно-проффилактическое

А если её муж получил побои от колег отдела полиции ?

Вот именно что получил , а был ли шанс не получить ?Или дело чести ? 


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