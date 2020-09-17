Кременчуцькі школярі повністю забезпечені підручниками, окрім 4-х та 6-х класів

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Станом на 16 вересня стовідсотково забезпечені підручниками кременчуцькі школярі 1-3, 5 та 7-11 класів. Таку інформацію наводить міський департамент освіти.





Учні 4-х класів – на 97% (їм не вистачає підручників з літературного читання (автор Савченко) та української мови (автор Вашуленко). У департаменті зазначають, що питання забезпечення учнів 4 класу підручниками вирішується шляхом внутрішнього перерозподілу між навчальними закладами, за допомогою використання електронних підручників та їх роздрукованих версій.





Що стосується школярів 6 класів, вони продовжують використовувати підручники 2013 року видання, незважаючи на те, що книги пройшли 5-ти річний термін використання. У 2019 році очікувалося повне перевидання підручників для 6 класу, але за браком коштів державного бюджету вони не перевидавалися. Це пояснюється ще і тим, що наявні підручники цілком відповідають програмам навчання.





У цьому навчальному році повністю перевидані підручники для учнів 3 класу – за програмою Нової української школи. Завдяки друку за кошти державного бюджету вперше за 5 років отримали підручники з усіх предметів учні 7-х класів, надійшли нові книги з предметів «Історія України», «Всесвітня історія» та «Інформатика».





Зверніть увагу, що електронні версії підручників розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням.