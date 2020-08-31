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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція шукає свідків жорстокої бійки в центрі Полтави

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 1 322

 

Заяв з приводу інциденту не надходило

У соцмережах з'явилося відео, на якому зафільмована бійка у центрі Полтави, на зупинці «Корпусний сад». Спочатку двоє хлопців намагаються «розчепити» двох дівчат. Та потім між ними та ще одним хлопцем починається бійка, і чоловіки покидають жінок на землі. Потім до двох дівчат підбігає ще одна дівчина, яка б'є ногою по голові білявку.


Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.


Поки жодної заяви з приводу бійки до поліції не надходило. Слідчі намагаються ідентифікувати учасників правопорушення та притягнути винних до юридичної відповідальності. Щоб пришвидшити розкриття злочину, шукають свідків бійки. Кому відома будь-яка інформація щодо учасників інциденту, повідомте до поліції будь-яким зручним способом або зателефонуйте на «102».


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава драка бійка

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