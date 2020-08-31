Двох підозрюваних у погрозах кременчуцькому копу відпустили під особисте зобов'язання

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 445

Суд відмовив у клопотанні слідчого про взяття під варту

28 серпня в Автозаводському районному суді обрали міру запобіжного заходу щодо двох чоловіків, яких підозрюють у порушенні ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.





Нагадаймо, 26 серпня слідчо-оперативна група приїхала на виклик до однієї з малосімейок у центрі Кременчука. На місці події виявила кількох молодих людей, які розпивали алкоголь та матюкалися. На зауваження правоохоронців чоловіки одразу проявили агресію. Один із правопорушників дістав ножа та почав погрожувати оперативникові. У цей момент інший чоловік раптово вхопив поліціянта ззаду. Щоб відбити напад на колегу, слідчий поліції застосував фізичну силу та затримав одного з нападників. Інший фігурант втік, але за кілька хвилин місце його переховування встановили.





З ухвали суду стало відомо, що слідчий клопотав посадити чоловіків під варту. Проте суд у клопотанні відмовив та застосував особисте зобов'язання.





Одного з чоловіків підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 345, а іншого - у порушенні ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.