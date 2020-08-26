Біля острова «Шаламай» перекинувся човен - одна людина зникла

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На човні перебувало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Четверо пасажирів, у тому числі з неповнолітніми, дісталися берега. Водій плавзасобу зник

29 серпня о 22.15 в акваторії Дніпра поблизу острова «Шаламай» перекинувся моторний човен «Крим», на борту якого перебувало 5 людей. Попередньо плавзасіб зіткнувся з буєм, - інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Серед 5 людей на човні було двоє дітей. 4 осіб, разом з дітьми, які були в рятувальних жилетах, самостійно дісталися до острова «Шаламай» та повідомили про нещасний випадок черговому Кременчуцького відділу поліції. 36-річний водій плавзасобу (1984 р. н.), кременчужанин, до берега не дістався.





На пошуки чоловіка залучили 1 човен та 3 фахівця КП «Кременчук АКВА-Сервіс». Обстежено 4000 квадратних метрів поверхні води. Пошуки зниклого на поверхні води результату не дали. Зважаючи на темну пору доби пошуки було припинено і будуть продовжені сьогодні.