Махання сковорідкою перед обличчям матері обійшлося жителю Полтавщини в 170 гривень штрафу

Також чоловік має заплатити 420 гривень судового збору
6 серпня на чоловіка склали протокол за порушення ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування). Вдома він матюкав свою матір та махав пательнею перед її обличчям.
17 серпня Миргородський міськрайонний суд розглянув цей протокол та присудив чоловіку 170 гривень штрафу. Крім того, він має заплатити 420 гривень судового збору.