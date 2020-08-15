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Надзвичайні новини

Вночі по місту розсікав кременчужанин на мопеді без шолома і під кайфом

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 221

 

Його зупинили патрульні

18 серпня, близько 23.00, на Європейській патрульні зупинили водія мопеду Viper без шолома, та під дією наркотичних речовин, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Під час спілкування з 25-річним чоловіком патрульні помітили характерні ознаки наркотичного сп'яніння й запропонували йому пройти освідування у встановленому законом порядку. Про те керманич відмовився.


Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема:

  • за ст. ч.4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП,
  • ч.2 ст. 130 (повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом, за нічну зміну патрульні склали два протоколи за керування в стані сп’яніння. Наразі на водіїв чекає суд.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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