Вночі по місту розсікав кременчужанин на мопеді без шолома і під кайфом

18 серпня, близько 23.00, на Європейській патрульні зупинили водія мопеду Viper без шолома, та під дією наркотичних речовин, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Під час спілкування з 25-річним чоловіком патрульні помітили характерні ознаки наркотичного сп'яніння й запропонували йому пройти освідування у встановленому законом порядку. Про те керманич відмовився.
Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема:
Загалом, за нічну зміну патрульні склали два протоколи за керування в стані сп’яніння. Наразі на водіїв чекає суд.