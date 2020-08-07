Винесли вирок грабіжнику, який у Кременчуці з битою напав на чоловіка

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 668

Довести грабіж до кінця не вдалося, тому що потерпілий зміг втекти

Автозаводський районний суд 5 серпня виніс вирок судимому чоловіку за замах на грабіж. Злочин стався 16 травня близько 10.00 біля під'їзду №5 будинку №59 на провулку Героїв Бресту. Обвинувачений побачив знайомого та вирішив його пограбувати.





Засуджений підійшов до потерпілого, схопив його за плече. В іншій руці у нього була палиця, схожа на биту. Обвинувачений почав вимагати, щоб чоловік віддав телефон. Але отримав відмову. Після цього у хід пішла бита.





Потерпілому вдалося вирватися і втекти.





Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на один рік.