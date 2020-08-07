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Тролейбус 1+ знову зламався

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 486 Коментарів: 3

 

З самого ранку він відсутній на маршруті

10 серпня тролейбус 1+ з самого ранку відсутній на маршруті.


За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», о 06.00 його рух зупинено у зв'язку з технічною несправністю.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тролейбус Петрівка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

2 196
evil:
Сьогодні, 09:28

Это фиаско. Они купили полную фигню. Обыкновенный автобус работал бы на том участке без проблем.


11 0
566
Зорин:
Сьогодні, 09:59

Клоуны фиолетовые.


6 0
216
Piton78:
Сьогодні, 11:04

Опа яка несподіванка, а він що післято того як тиждень тому зламався ще й на маршрут виходив? Ну все як і прогнозувалося день їде два тижні в ремонті! Питання а воно нам теке потрібно було за такі гроші! Значно дешевше і надійніше було б купити автобус!



 


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