Тролейбус 1+ знову зламався

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З самого ранку він відсутній на маршруті

10 серпня тролейбус 1+ з самого ранку відсутній на маршруті.





За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», о 06.00 його рух зупинено у зв'язку з технічною несправністю.