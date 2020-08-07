Тролейбус 1+ знову зламався

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З самого ранку він відсутній на маршруті
10 серпня тролейбус 1+ з самого ранку відсутній на маршруті.
За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», о 06.00 його рух зупинено у зв'язку з технічною несправністю.
Это фиаско. Они купили полную фигню. Обыкновенный автобус работал бы на том участке без проблем.
Клоуны фиолетовые.
Опа яка несподіванка, а він що післято того як тиждень тому зламався ще й на маршрут виходив? Ну все як і прогнозувалося день їде два тижні в ремонті! Питання а воно нам теке потрібно було за такі гроші! Значно дешевше і надійніше було б купити автобус!