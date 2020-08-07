22 серпня під Кременчуком підкорюватимуть Псел на «Потоківських Іграх 2020»

22-23 серпня у Потоках, на річці Псел відбудуться «Потоківські Ігри 2020».
Заїзд можливий як в п`ятницю ввечері, так і в суботу зранку.
10.00 реєстрація команд
11.30 - 14.00 - тренування команд
14-00 -18.00 змагання
20.00 - концертна программа
9.00 - 12.00 змагагння
14.00 - нагородження переможців.
18.00 - роз’їзд учасників.
Проживання учасників змагань на приватній території, в палатках, 50 грн за добу. Є автостоянка.
Харчування: на території буде обладнане місце для вогнища.
Тренування команд відбувається згідно жеребкування, 20 хв на команду.
Команда складається з 4 осіб, з яких не менше одніє дівчинки.Особи,яким не виповнилось 14 років. можуть приймати участь в змаганнях тільки разом з батьками
Запрошують туристичну братію та вільний від дурних думок нарід на свято спорту, туризму, пісні, води, друзів та перемог.
Телефонуйте: Наталя +380 (68) 436 40 45, Леонід Іванович +380 (50) 217 35 57, Оляна 0677525281