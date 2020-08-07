22 серпня під Кременчуком підкорюватимуть Псел на «Потоківських Іграх 2020»

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22-23 серпня у Потоках, на річці Псел відбудуться «Потоківські Ігри 2020».





Програма фестивалю:

Заїзд можливий як в п`ятницю ввечері, так і в суботу зранку.





22 серпня



10.00 реєстрація команд

11.30 - 14.00 - тренування команд

14-00 -18.00 змагання

20.00 - концертна программа





23 серпня



9.00 - 12.00 змагагння

14.00 - нагородження переможців.

18.00 - роз’їзд учасників.



Проживання учасників змагань на приватній території, в палатках, 50 грн за добу. Є автостоянка.



Харчування: на території буде обладнане місце для вогнища.





Тренування команд відбувається згідно жеребкування, 20 хв на команду.





Команда складається з 4 осіб, з яких не менше одніє дівчинки.Особи,яким не виповнилось 14 років. можуть приймати участь в змаганнях тільки разом з батьками





Етапи змагань:

Проходження воріт на байдарках.

Гонка на Сап дошках

Участь у програмі змагань та тренувань - 100грн





Запрошують туристичну братію та вільний від дурних думок нарід на свято спорту, туризму, пісні, води, друзів та перемог.





Телефонуйте: Наталя +380 (68) 436 40 45, Леонід Іванович +380 (50) 217 35 57, Оляна 0677525281