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Кременчук, Спорт, Афіша

22 серпня під Кременчуком підкорюватимуть Псел на «Потоківських Іграх 2020»

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 580

 

Спортивні змагання триватимуть протягом двох днів

22-23 серпня у Потоках, на річці Псел відбудуться «Потоківські Ігри 2020». 


Програма фестивалю:

Заїзд можливий як в п`ятницю ввечері, так і в суботу зранку.


22 серпня 


10.00 реєстрація команд
11.30 - 14.00 - тренування команд
14-00 -18.00 змагання
20.00 - концертна программа


23 серпня


9.00 - 12.00 змагагння
14.00 - нагородження переможців.
18.00 - роз’їзд учасників.


Проживання учасників змагань на приватній території, в палатках, 50 грн за добу. Є автостоянка. 


Харчування: на території буде обладнане місце для вогнища.


Тренування команд відбувається згідно жеребкування, 20 хв на команду.


Команда складається з 4 осіб, з яких не менше одніє дівчинки.Особи,яким не виповнилось 14 років. можуть приймати участь в змаганнях тільки разом з батьками


Етапи змагань:

  • Проходження воріт на байдарках.
  • Гонка на Сап дошках
    Участь у програмі змагань та тренувань - 100грн


Запрошують туристичну братію та вільний від дурних думок нарід на свято спорту, туризму, пісні, води, друзів та перемог. 


Телефонуйте: Наталя +380 (68) 436 40 45, Леонід Іванович +380 (50) 217 35 57, Оляна 0677525281

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Автор: Альона Душенко
Теги: Псел Потоки байдарки
компанія «Інтера Люкс»

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