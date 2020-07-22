За добу на Полтавщині сталося три аварії, внаслідок однієї загинув велосипедист

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24 липня на Полтавщині трапилося три аварії, у яких одна людина загинула та двоє травмувалися. Інформацію надав відділ комунікації поліції Полтавської області.





Близько 12.00 у Полтаві, на проспекті Миру, зіткнулися автомобіль ГАЗ під керуванням 35-річного водія та авто ВАЗ 21011, за кермом якого їхав чоловік 57 років. Унаслідок ДТП пасажирка ВАЗу отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили до міської лікарні.





Близько 20.00 в селі Слободо-Петрівка 28-річний водій скутера Viper не впорався з керуванням, виїхав за межі автодороги і перекинувся. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої районної лікарні.





А близько 1.00 на 308 км автодороги Київ-Харків, поблизу села Кукобівка, 36-річний керманич вантажівки MAN збив велосипедиста, який загинув на місці події.





Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА сповістив: смертельна аварія сталася через те, що мешканець Миргорода не витримав безпечний боковий інтервал при випередженні, тому наїхав на велосипедиста, який рухався праворуч у попутному напрямку. Особа загиблого встановлюється.





За даними фактами відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала досудове розслідування.