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Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на Полтавщині сталося три аварії, внаслідок однієї загинув велосипедист

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 688

Двоє людей травмувалися

24 липня на Полтавщині трапилося три аварії, у яких одна людина загинула та двоє травмувалися. Інформацію надав відділ комунікації поліції Полтавської області.


Близько 12.00 у Полтаві, на проспекті Миру, зіткнулися автомобіль ГАЗ під керуванням 35-річного водія та авто ВАЗ 21011, за кермом якого їхав чоловік 57 років. Унаслідок ДТП пасажирка ВАЗу отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили до міської лікарні.


Близько 20.00 в селі Слободо-Петрівка 28-річний водій скутера Viper не впорався з керуванням, виїхав за межі автодороги і перекинувся. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої районної лікарні.


А близько 1.00 на 308 км автодороги Київ-Харків, поблизу села Кукобівка, 36-річний керманич вантажівки MAN збив велосипедиста, який загинув на місці події.


Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА сповістив: смертельна аварія сталася через те, що мешканець Миргорода не витримав безпечний боковий інтервал при випередженні, тому наїхав на велосипедиста, який рухався праворуч у попутному напрямку. Особа загиблого встановлюється.


За даними фактами відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала досудове розслідування.  

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП погиб велосипедист Полтавщина
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