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Надзвичайні новини, Полтавщина

Погоня у Полтаві: 16-річний хлопець тікав від копів на мотоциклі

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 265

 

Втікач не мав водійського посвідчення, а двоколісний транспорт не був зареєстрований у встановленому порядку

24 липня у Полтаві неповнолітній хлопець тікав від копів на мотоциклі. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавщини.


Під час патрулювання на вулиці Нижньомлинській увагу інспекторів привернув мотоцикл марки Yamaha, який рухався без номерного знаку. Намагаючись уникнути відповідальності, водій проігнорував вимогу поліцейських про зупинку, пришвидшився і почав маневрувати. Охоронці порядку зупинили утікача, заблокувавши його на провулку Садовому.


Під час перевірки документів з’ясувалося, що керманич 16-річний, і посвідчення водія ніколи не отримував. Окрім того, двоколісний транспорт не був зареєстрований у встановленому порядку.


На неповнолітнього водія патрульні склали протоколи:

  • за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП;
  • за ч. 6 ст. 121 (Керування транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку) КУпАП;
  • за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Полтавщини
Теги: погоня мотоцикл Полтава несовершеннолетние админпротокол
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