На Полтавщині поліцейські вилучили у місцевої мешканки 1900 рослин снодійного маку

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 530 Коментарів: 2

У даному кримінальному провадженні за ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України розпочали досудове розслідування у формі дізнання

В одному з сіл Миргородського району дільничні офіцери знайшли та вилучили на земельній ділянці місцевої жительки понад 1900 рослин снодійного маку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Зразки зібраного «урожаю» направлені на судову експертизу наркотичних засобів.





За даним фактом розпочато досудове розслідування у формі дізнання в даному кримінальному провадженні за ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України.





Поліція нагадує, що на території області тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «МАК - 2020». За незаконний посів або вирощування снодійного маку передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність (залежно від кількості рослин).