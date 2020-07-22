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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські вилучили у місцевої мешканки 1900 рослин снодійного маку

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 530 Коментарів: 2

 

У даному кримінальному провадженні за ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України розпочали досудове розслідування у формі дізнання

В одному з сіл Миргородського району дільничні офіцери знайшли та вилучили на земельній ділянці місцевої жительки понад 1900 рослин снодійного маку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.


Зразки зібраного «урожаю» направлені на судову експертизу наркотичних засобів.


За даним фактом розпочато досудове розслідування у формі дізнання в даному кримінальному провадженні за ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України.


Поліція нагадує, що на території області тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «МАК - 2020». За незаконний посів або вирощування снодійного маку передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність (залежно від кількості рослин).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: наркотики мак Полтавщина

Коментарі: 2

220
Чувааак:
Сьогодні, 16:09

Яке шикарне було життя років 30 назад!!! Любиш радувати себе, дітей, чи внутків пирогами з маком?? - посіяв, зібрав бадиль, випорожнив коробочки від зерна і спалив бадиль. А насолоджуєшся випічкою. А вареники з маком?...! смакота...

 

Потім почали зявлятись упирі, які лазять вночі по всих городах, і розсівають зерна маку, а потім, якраз перед достиганням, знов лазять вночі по городах і "збирають врожай". А як вирвеш раніше нього, то він, падла, весь город тобі витопче і вцентрі поля катіха отложе. І якраз завдяки цим упирям, якийсь гороцкий потц після бухла придумав - "а давай ка придумаєм статтю за  вирощування маку!.." Явно не сільський мешканець таке зміг зморозить. І прощавайте запашні піроги, ібо той прілий мак, що продають в торгівельних мережах, навіть кури не їдять 


8 0
557
vetalman:
Сьогодні, 16:55

У нас вот эти упыри лазили средбела дня по огородам в 80- е 90- стые годы как не обидно это были дачники кременчужане , молодежь ...Все тогда искали перемен 


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