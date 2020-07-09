Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.07.2020 20:00
Підтверджені:
Україна51224
Кременчук120
Хворі:
Україна26113
Кременчук1
Одужало:
Україна23784
Кременчук115
Померло:
Україна1327
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Сьогодні у Полтаві сталося два вибухи у кафе - закинули петарди

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 184

 

Постраждалих немає

Сьогодні, 11 липня, у Полтаві сталося два вибухи у кафе, повідомляє пресслужба поліції.


Близько 10.00 до Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку «Мотель» у одному із кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув. За попередньою інформацією, це була петарда.


Цього ж дня по вулиці Зигіна на ринку в приміщенні кафе невідомий кинув предмет, схожий на петарду. Постраждалих немає. На місці працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.


 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: взрыв
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх