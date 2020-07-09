Сьогодні у Полтаві сталося два вибухи у кафе - закинули петарди

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Сьогодні, 11 липня, у Полтаві сталося два вибухи у кафе, повідомляє пресслужба поліції.





Близько 10.00 до Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку «Мотель» у одному із кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув. За попередньою інформацією, це була петарда.





Цього ж дня по вулиці Зигіна на ринку в приміщенні кафе невідомий кинув предмет, схожий на петарду. Постраждалих немає. На місці працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



