Через Кременчук пройде всеукраїнський забіг «Сталевий гарт 2020»

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Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020» до Дня Незалежності пройде через Кременчук.





Маршрут пробігу: м. Дніпро – м. Кам’янське – м. Кременчук – м. Світловодськ – м. Чигирин – м. Черкаси – м. Канів – с. Трипілля – м. Київ! За 10 днів буде подолано понад 500 км.





Старт заплановано 15 серпня 2020 р. у Дніпрі, а фініш - у Києві 24 серпня 2020 р. на День Незалежності України під час щорічного спортивного заходу «Забіг у вишиванках» на Русанівці.





- Цього року відбудеться другий Всеукраїнський Ультрапробіг Єдності «Сталевий гарт 2020», учасники якого серпневої спеки долатимуть шалену відстань у півтисячі кілометрів, коли температура асфальту сягатиме понад +50°С, що вимагає фантастичної витривалості та стійкості! І це буде особлива подія, аналогів якої немає в нашій державі. Попередньо всі бігуни пройдуть відповідний добір і будуть застраховані. Також для них буде організовано постійний супровід. Але не зважаючи на це, навіть для досвідчених ультрамарафонців даний захід є справжнім викликом та перевіркою на міцність і загартованість, - йдеться у повідомленні.





Зазначимо, що у серпні 2019 року успішно відбувся Перший ультрапробіг єдності на 500 км з Ковеля до Києва через Луцьк, Рівне, Корець, Житомир, Коростишів та Ірпінь, в якому взяли участь: майстер спорту з легкої атлетики та чемпіонка України з 24-годинного бігу Олена Шевченко, чемпіон України з бігу на 100 км Ігор Саханда та рекордсмен Книги рекордів України Володимир Сковородка.





Безпосередньо до учасників пробігу на всьому шляху долучилося близько 500 бігунів із різних міст та селищ.





[media=https://www.youtube.com/watch?v=KuQg-cYchI4]