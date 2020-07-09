Через Кременчук пройде всеукраїнський забіг «Сталевий гарт 2020»

Всеукраїнський ультрапробіг єдності «Сталевий гарт 2020» до Дня Незалежності пройде через Кременчук.
Маршрут пробігу: м. Дніпро – м. Кам’янське – м. Кременчук – м. Світловодськ – м. Чигирин – м. Черкаси – м. Канів – с. Трипілля – м. Київ! За 10 днів буде подолано понад 500 км.
Старт заплановано 15 серпня 2020 р. у Дніпрі, а фініш - у Києві 24 серпня 2020 р. на День Незалежності України під час щорічного спортивного заходу «Забіг у вишиванках» на Русанівці.
Зазначимо, що у серпні 2019 року успішно відбувся Перший ультрапробіг єдності на 500 км з Ковеля до Києва через Луцьк, Рівне, Корець, Житомир, Коростишів та Ірпінь, в якому взяли участь: майстер спорту з легкої атлетики та чемпіонка України з 24-годинного бігу Олена Шевченко, чемпіон України з бігу на 100 км Ігор Саханда та рекордсмен Книги рекордів України Володимир Сковородка.
Безпосередньо до учасників пробігу на всьому шляху долучилося близько 500 бігунів із різних міст та селищ.
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