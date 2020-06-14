Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.06.2020 20:10
Підтверджені:
Україна31154
Кременчук111
Хворі:
Україна16183
Кременчук2
Одужало:
Україна14082
Кременчук105
Померло:
Україна889
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зловили «льотчика», який їхав вулицею зі швидкістю 152 км/год

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 856 Коментарів: 3

 

Водій на 100 кілометрів перевищив дозволену швидкість

13 червня, близько 10.00, у Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz. Водій за кермом іномарки їхав зі швидкістю 152 км/год, дозволена швидкість - 50 км/год. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області.


На водія легковика інспектори склали адміністративну постанову за перевищення швидкості.


Копи нагадують, що відповідно до ч. 3 ст. 122 КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області, Фейсбук
Теги: скорость TruCAM

Коментарі: 3

317
Andron777:
Сьогодні, 19:17

А коли в нас почнуть ловити льотчиків-скутеристів які літають по ночам так, що з відкритими вікнами спати неможливо. Вой стоїть до трьох ночі, діти прокидаються та плачуть від мацаклістів.


12 1
340
Кавоман:
Сьогодні, 19:25

Цитата: Andron777

А коли в нас почнуть ловити льотчиків-скутеристів які літають по ночам так, що з відкритими вікнами спати неможливо. Вой стоїть до трьох ночі, діти прокидаються та плачуть від мацаклістів.

Тут трукам навряд чи допоможе. Хіба що трос між стовпами (деревами).


12 2
121
sv11:
Сьогодні, 20:30

он не быстро ехал, он медленно летел


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх