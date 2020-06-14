У Полтаві зловили «льотчика», який їхав вулицею зі швидкістю 152 км/год

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 856 Коментарів: 3

13 червня, близько 10.00, у Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz. Водій за кермом іномарки їхав зі швидкістю 152 км/год, дозволена швидкість - 50 км/год. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області.





На водія легковика інспектори склали адміністративну постанову за перевищення швидкості.





Копи нагадують, що відповідно до ч. 3 ст. 122 КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.