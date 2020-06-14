Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.06.2020 20:10
Підтверджені:
Україна31154
Кременчук111
Хворі:
Україна16183
Кременчук2
Одужало:
Україна14082
Кременчук105
Померло:
Україна889
Кременчук4
Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Спорт

Концерт саксофону на Дніпрі зачарував кременчужан

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 797

 

Музика звучала прямо з палуби яхти

У Кременчуці у неділю, 14 червня, відбувся незвичайний концерт з палуби яхти. Відомий український музикант Сергій Євсєєв зіграв на саксофоні на яхті Елеонора. 


Кременчужани заполонили набережну Придніпровського парку та пляж, щоб насолодитися музикою. 


3
Автор: Альона Душенко Джерело відео: Коротченко Ирина
Теги: саксофон концерт яхта

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Спорт

Концерт саксофону на Дніпрі зачарував кременчужан

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 797

 

Музика звучала прямо з палуби яхти

У Кременчуці у неділю, 14 червня, відбувся незвичайний концерт з палуби яхти. Відомий український музикант Сергій Євсєєв зіграв на саксофоні на яхті Елеонора. 


Кременчужани заполонили набережну Придніпровського парку та пляж, щоб насолодитися музикою. 


3
Автор: Альона Душенко Джерело відео: Коротченко Ирина
Теги: саксофон концерт яхта

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх