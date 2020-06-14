Концерт саксофону на Дніпрі зачарував кременчужан

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 797

У Кременчуці у неділю, 14 червня, відбувся незвичайний концерт з палуби яхти. Відомий український музикант Сергій Євсєєв зіграв на саксофоні на яхті Елеонора.





Кременчужани заполонили набережну Придніпровського парку та пляж, щоб насолодитися музикою.



