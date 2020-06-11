Подробиці вбивства у Горішніх Плавнях: племінник-безхатько зарізав тітку за квартиру

5 червня у Горішніх Плавнях у власній квартирі знайшли вбитою 55-річну жінку і того ж дня затримали 31-річного вбивцю. Журналісти програми «Надзвичайні новини» розповідли подробиці.
Як йдеться у сюжеті, вбивцею виявився племінник потерпілої, який зловживає алкоголем та живе на вулиці. Раніше він з батьками жив у цій квартирі, але після смерті найближчих родичів вона відійшла тітці.
П’яний чоловік прийшов до родички, наніс їй 12-ножових пораненнь та втік до приїзду поліції і медиків. Хотів поїхати з міста, але на зупинці його затримали поліцейські.
За скоєне чоловіку загрожує до 7 років тюрми.