Подробиці вбивства у Горішніх Плавнях: племінник-безхатько зарізав тітку за квартиру

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 1 254

За скоєне чоловіку загрожує до 7 років тюрми

5 червня у Горішніх Плавнях у власній квартирі знайшли вбитою 55-річну жінку і того ж дня затримали 31-річного вбивцю. Журналісти програми «Надзвичайні новини» розповідли подробиці .





Як йдеться у сюжеті , вбивцею виявився племінник потерпілої, який зловживає алкоголем та живе на вулиці. Раніше він з батьками жив у цій квартирі, але після смерті найближчих родичів вона відійшла тітці.





П’яний чоловік прийшов до родички, наніс їй 12-ножових пораненнь та втік до приїзду поліції і медиків. Хотів поїхати з міста, але на зупинці його затримали поліцейські.









– При собі у нього були ножі, якими він наніс покійній 12 ран у верхню частину тіла. Точної причини вбивства ми ще не знаємо. За словами затриманого, до тітки у нього були претензії за те, що відібрала у нього квартиру, – прокоментував начальник відділення №2 Кременчуцького відділу поліції Юрій Литвинюк.





За скоєне чоловіку загрожує до 7 років тюрми.