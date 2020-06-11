На площі Незалежності встановили «туманну рамку»

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Учора на площі Незалежності комунальники встановили «туманну рамку», яка дрібно розпорошує воду, тож проходячи крізь неї можна освіжитися в спеку.





Рамку встановлюють на площі третій рік поспіль. Ось як це було вперше: