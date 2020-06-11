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На площі Незалежності встановили «туманну рамку»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 659

 

Освіжіться;)

Учора на площі Незалежності комунальники встановили «туманну рамку», яка дрібно розпорошує воду, тож проходячи крізь неї можна освіжитися в спеку.


Рамку встановлюють на площі третій рік поспіль. Ось як це було вперше:

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: туман водная рамка площадь Независимости
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