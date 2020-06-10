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Надзвичайні новини

У Кременчуці двоє хлопців відпочивали з незнайомцями: відпочинок закінчився бійкою та грабежем

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 763 Коментарів: 2

Патрульні затримали ймовірних грабіжників по гарячих слідах

10 червня близько 4.00 поліцейські отримали виклик «Грабіж», що трапився на вулиці Небесної Сотні.


За інформацією патрульної поліції Кременчука, двоє заявників 20 та 19 років розповіли, що відпочивали з маловідомими їм людьми. Згодом відпочинок переріс в бійку, після якої у хлопців зникли мобільні телефони, особисті речі та документи. Вони детально описали кривдників правоохоронцям.


Патрульні обстежили прилеглу територію та знайшли осіб, схожих за описом постраждалих. На місце події викликали слідчих.


Поліція наголошує: лише вчасне звернення до правоохоронців допоможе затримати зловмисників по гарячих слідах. В разі необхідності телефонуйте «102».

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: драка грабеж полиция

Коментарі: 2

4 519
Solenoid:
Сьогодні, 11:08

Ну блин... Это же прописные истины. Никогда не бухать с левыми типами.

4 1
2 159
evil:
Сьогодні, 11:11

двоє заявників 20 та 19 років розповіли, що відпочивали з маловідомими їм людьми

Де саме? Голяка у ліжку?

Чи в увєселітельному завєденії типу наливайка?

 

Чи прямо посередь вул. Небесної сотні? 


6 0

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