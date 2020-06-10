У Кременчуці двоє хлопців відпочивали з незнайомцями: відпочинок закінчився бійкою та грабежем

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 763 Коментарів: 2

10 червня близько 4.00 поліцейські отримали виклик «Грабіж», що трапився на вулиці Небесної Сотні.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, двоє заявників 20 та 19 років розповіли, що відпочивали з маловідомими їм людьми. Згодом відпочинок переріс в бійку, після якої у хлопців зникли мобільні телефони, особисті речі та документи. Вони детально описали кривдників правоохоронцям.





Патрульні обстежили прилеглу територію та знайшли осіб, схожих за описом постраждалих. На місце події викликали слідчих.





Поліція наголошує: лише вчасне звернення до правоохоронців допоможе затримати зловмисників по гарячих слідах. В разі необхідності телефонуйте «102».