У Кременчуці представили нового керівника військової частини Нацгвардії №3059

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Сьогодні, 10 червня, у Кременчуцькому батальйоні Національної гвардії України представили нового керівника. Очолив військову частину 38-річний підполковник Олег Довгалюк, який раніше був заступником командира військової частини 3036 Нацгвардії (Дніпро).





Олег Довголюк до роботи в Кременчуці був заступником командира військової частини по роботі з особовим складом. Згідно з декларацією новий керівник має двох доньок, квартиру у Дніпропетровській області та легковий автомобіль Skoda Octavia.





Євген Шульга, який очолював військову частину з 2018 року, пішов на підвищення у Дніпро. Тепер екскомандир в/ч 3059 Євген Шульга пішов на підвищення й тепер керуватиме полком у Дніпрі.