Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Кременчук

У Кременчуці представили нового керівника військової частини Нацгвардії №3059

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 349

 

Новий керівник прибув з Дніпра, а екскерівник відбув до наддніпрянського міста

Сьогодні, 10 червня, у Кременчуцькому батальйоні Національної гвардії України представили нового керівника. Очолив військову частину 38-річний підполковник Олег Довгалюк, який раніше був заступником командира військової частини 3036 Нацгвардії (Дніпро).


Олег Довголюк до роботи в Кременчуці був заступником командира військової частини по роботі з особовим складом. Згідно з декларацією новий керівник має двох доньок, квартиру у Дніпропетровській області та легковий автомобіль Skoda Octavia.


Євген Шульга, який очолював військову частину з 2018 року, пішов на підвищення у Дніпро. Тепер екскомандир в/ч 3059 Євген Шульга пішов на підвищення й тепер керуватиме полком у Дніпрі.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх