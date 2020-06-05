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До лікарні потрапив кременчужанин, якому відтяло два пальці

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 253

Чоловік отримав травму на власному подвір’ї внаслідок розбирання невідомого предмету, знайденого на вулиці

6 червня до Першої міської лікарні Кременчука з попереднім діагнозом «травматична ампутація 4 та 5 пальців лівої руки» доставили 42-річного місцевого мешканця. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


За попередніми даними, потерпілий отримав травму на власному подвір’ї внаслідок розбирання невідомого предмету, знайденого на вулиці. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ампутация
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