До лікарні потрапив кременчужанин, якому відтяло два пальці

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Чоловік отримав травму на власному подвір’ї внаслідок розбирання невідомого предмету, знайденого на вулиці

6 червня до Першої міської лікарні Кременчука з попереднім діагнозом «травматична ампутація 4 та 5 пальців лівої руки» доставили 42-річного місцевого мешканця. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними, потерпілий отримав травму на власному подвір’ї внаслідок розбирання невідомого предмету, знайденого на вулиці. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.