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На Театральній водій на підпитку в'їхав у паркан

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 1 015

 

Рівень алкоголю у крові майже в 12 разів перевищував норму

Сьогодні, 7 червня, близько 2.00 патрульні дізналися про ДТП без потерпілих вулиці Театральній. Громадянин за кермом Mitsubishi Galant не впорався з керування та в'їхав у паркан.


Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови та координації рухів. Перевірка на алкотестері підтвердила нетверезість – 2,33 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.


Інспектори склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та ст.124 КУпАП ( Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд та іншого майна).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель забор паркан
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