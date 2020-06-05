Тренерка з Кременчука Тетяна Ляхова отримуватиме стипендію від Уряду

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Загалом стипендії отримають шість тренерів з Полтавщини

На початку червня уряд призначив 75 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Серед списку стипендіатів є тренерка та мама кременчуцької легкоатлетки Тетяна Ляхова.





Також у списку тренери з Полтави та Горішніх Плавнів:

Тетяна Ляхова - тренерка кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової;

Олександр Хижняк-старший - тренер полтавського боксера Олександра Хижняка;

Федір й Антон Дубровіни - тренери національної збірної України з голболу;

Сергій Батомункоєв - тренер веслувальниці Людмили Лузан;

Олександр Сімонов - тренер веслувальниці Людмили Кукліновської.

Стипендії розміром 15 прожиткових мінімумів (понад 30 тисяч гривень) призначаються на рік.