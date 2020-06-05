Тренерка з Кременчука Тетяна Ляхова отримуватиме стипендію від Уряду

Загалом стипендії отримають шість тренерів з Полтавщини
На початку червня уряд призначив 75 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Серед списку стипендіатів є тренерка та мама кременчуцької легкоатлетки Тетяна Ляхова.
Також у списку тренери з Полтави та Горішніх Плавнів:
- Тетяна Ляхова - тренерка кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової;
- Олександр Хижняк-старший - тренер полтавського боксера Олександра Хижняка;
- Федір й Антон Дубровіни - тренери національної збірної України з голболу;
- Сергій Батомункоєв - тренер веслувальниці Людмили Лузан;
- Олександр Сімонов - тренер веслувальниці Людмили Кукліновської.
Стипендії розміром 15 прожиткових мінімумів (понад 30 тисяч гривень) призначаються на рік.