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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Тренерка з Кременчука Тетяна Ляхова отримуватиме стипендію від Уряду

Сьогодні, 07:55 Переглядів: 115

 

Загалом стипендії отримають шість тренерів з Полтавщини

На початку червня уряд призначив 75 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Серед списку стипендіатів є тренерка та мама кременчуцької легкоатлетки Тетяна Ляхова. 


Також у списку тренери з Полтави та Горішніх Плавнів:

  • Тетяна Ляхова - тренерка кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової;
  • Олександр Хижняк-старший - тренер полтавського боксера Олександра Хижняка;
  • Федір й Антон Дубровіни - тренери національної збірної України з голболу;
  • Сергій Батомункоєв - тренер веслувальниці Людмили Лузан;
  • Олександр Сімонов - тренер веслувальниці Людмили Кукліновської.

Стипендії розміром 15 прожиткових мінімумів (понад 30 тисяч гривень) призначаються на рік. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт стипендії легка атлетика Ляхова
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