Сьогодні, 4 червня, на вулиці Київській сталася ДТП. За інформацією очевидців, зіштовхнулися легковик та тягач. Аварія сталася біля льодової арени «Айсберг».
Додано: патрульна поліція повідомила, що травмувався водій BMW.
За попередньою інформацією від патрульної поліції, водій BMW не дотримався безпечної швидкості руху, не оцінив дорожню обстановку та в'їхав у вантажний автомобіль Iveco. Водія легковика госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.
На місце прибули слідчі для фіксування даної події.