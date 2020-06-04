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Надзвичайні новини

На Київській зіштовхнулися легковик і тягач (додано)

Вчора, 17:06 Переглядів: 3 208 Коментарів: 7

 

ДТП сталася біля льодової арени «Айсберг»

Сьогодні, 4 червня, на вулиці Київській сталася ДТП. За інформацією очевидців, зіштовхнулися легковик та тягач. Аварія сталася біля льодової арени «Айсберг».


Додано: патрульна поліція повідомила, що травмувався водій BMW. 


За попередньою інформацією від патрульної поліції, водій BMW не дотримався безпечної швидкості руху, не оцінив дорожню обстановку та в'їхав у вантажний автомобіль Iveco. Водія легковика госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.


На місце прибули слідчі для фіксування даної події.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП легковик тягач

Коментарі: 7

4 513
Solenoid:
Вчора, 17:26

Там же одностороннее движение? Сначала не понял что произошло, а потом пригляделся и понял, гоншик догнал фуру в заднее левое колесо. Ну вот не зря же говорят, бмв головного мозга.

Не удивлюсь если бмы на еврономерах.

16 3
129
Piton78:
Вчора, 17:52

Тягач там стояв ще до bmv в другій смузі ремонтувався проїзжав повз і бачив а бмв мабуть просто напросто перевищив швидкість і влетів в стоячого!


11 0
4 513
Solenoid:
Вчора, 17:57

То Piton78: Так ещё интереснее. А фура выставила знаки аварийный? Аварийка включена была? Да в любом случае, это гонщик на бнв за рулем, занимался чем угодно, но явно не просмотром дороги. В общем сам виноват.

6 0
129
Piton78:
Вчора, 18:01

Знаку не було а аварійки увімкнув! Але якщо їхати з адекватною швидкістю то і так зрозуміло що тягач стоїть а не їде!


7 0
3 802
zzzzzz:
Вчора, 18:08

летючий ***


4 0
168
Zloy_kachan:
Вчора, 18:17

знака там нет, но на 50 км/ч среагировать и без знака вполне можно... А так минус один неадекват на дороге...


5 0
120
sv11:
Вчора, 18:36

водила не увидел моргающей аварийки и решил что тягач сейчас поедет вот и не скинул скорость, или хотел перед кем-то проскочить... не оправдываю, сам часто превышаю скорость, но если ты знаешь что едешь с превышением - втройне внимательней (никаких телефонов в руках) при дтп ты уже виноват, даже если и вина не твоя


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