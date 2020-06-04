На Київській зіштовхнулися легковик і тягач (додано)

Вчора, 17:06 Переглядів: 3 208 Коментарів: 7

Сьогодні, 4 червня, на вулиці Київській сталася ДТП. За інформацією очевидців, зіштовхнулися легковик та тягач. Аварія сталася біля льодової арени «Айсберг».





Додано: патрульна поліція повідомила, що травмувався водій BMW.





За попередньою інформацією від патрульної поліції, водій BMW не дотримався безпечної швидкості руху, не оцінив дорожню обстановку та в'їхав у вантажний автомобіль Iveco. Водія легковика госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.





На місце прибули слідчі для фіксування даної події.