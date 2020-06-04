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Кременчук, Політика

Посол Латвії відвідав Кременчук у час послаблення карантину

Вчора, 17:02 Переглядів: 518 Коментарів: 6

 

Юріс Пойканс запросив до участі підприємства Кременчука в бізнес форумі, який заплановано провести восени цього року в Латвії

Вчора, 3-го червня відбулася зустріч міського голови Віталія Малецького з Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Паном Юрісом Пойкансом, який перебуває в нашому місті з офіційним візитом. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Це перший візит дипломатичної місії до Кременчука, що відбувається під час послаблення карантину. Є сподівання, що такі умови дадуть старт новому розвитку співробітництва над провадженням багатьох проєктів, які охоплюватимуть економічні та гуманітарні сфери.  


Мер Кременчука подякував латвійським партнерам за постійну гуманітарну підтримку, яка в останні 6 років латвійською стороною надається українцям, за реалізацію програми з реабілітації українських військовослужбовців, а також звільнених українських політв’язнів. 


Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс теж зупинився на перспективі подальшого співробітництва між обома країнами. Він зазначив, що в  квітні 2020 року в Латвії розпочав роботу інтерактивний електронний майданчик «Український торговий дім». В умовах існуючих обмежень для розвитку ділових контактів у зв’язку з COVID-19, діяльність бізнес-платформи зосереджена на опрацюванні можливостей з укладання прямих контрактів та супроводі контрактних зобов’язань. Також Юріс Пойканс запросив до участі підприємства Кременчука в бізнес форумі, який заплановано провести восени цього року в Латвії.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Прес-служба мерії Кременчука
Теги: посол Латвія

Коментарі: 6

45
Александр Кириленко:
Вчора, 17:30

Кременчуг даже во врем карантина сотрудничвет с Латвией, неплохо


2 7
3 802
zzzzzz:
Вчора, 17:43

Друг линаса чапкиса? Приехал посмотреть как линас с коломойским уничтожают НПЗ ?


2 1
187
Grinenko:
Вчора, 17:43

С укреплением зарубежных связей наш город сможет активней расти и развиватся. 


0 9
3 802
zzzzzz:
Вчора, 18:09

Цитата: Grinenko
активней расти и развиватся.
расскажите это на примере нпз, например, там привлекли зарубежные связи :) 


2 0
210
gansit:
Вчора, 18:10

Цитата: Grinenko

С укреплением зарубежных связей наш город сможет активней расти и развиватся. 

Да да,кто то уже считает откаты от этих связей.


2 0
286
wtf100500:
Вчора, 19:12

Цитата: Александр Кириленко

Кременчуг даже во врем карантина сотрудничвет с Латвией, неплохо

Где он сотрудничает?) Не чудите. Обычная встреча которая в себе ничего не несет, кроме заметки в сми. 


3 0

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