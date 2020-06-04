Посол Латвії відвідав Кременчук у час послаблення карантину

Вчора, 17:02 Переглядів: 518 Коментарів: 6

Юріс Пойканс запросив до участі підприємства Кременчука в бізнес форумі, який заплановано провести восени цього року в Латвії

Вчора, 3-го червня відбулася зустріч міського голови Віталія Малецького з Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Паном Юрісом Пойкансом, який перебуває в нашому місті з офіційним візитом. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Це перший візит дипломатичної місії до Кременчука, що відбувається під час послаблення карантину. Є сподівання, що такі умови дадуть старт новому розвитку співробітництва над провадженням багатьох проєктів, які охоплюватимуть економічні та гуманітарні сфери.





Мер Кременчука подякував латвійським партнерам за постійну гуманітарну підтримку, яка в останні 6 років латвійською стороною надається українцям, за реалізацію програми з реабілітації українських військовослужбовців, а також звільнених українських політв’язнів.





Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс теж зупинився на перспективі подальшого співробітництва між обома країнами. Він зазначив, що в квітні 2020 року в Латвії розпочав роботу інтерактивний електронний майданчик «Український торговий дім». В умовах існуючих обмежень для розвитку ділових контактів у зв’язку з COVID-19, діяльність бізнес-платформи зосереджена на опрацюванні можливостей з укладання прямих контрактів та супроводі контрактних зобов’язань. Також Юріс Пойканс запросив до участі підприємства Кременчука в бізнес форумі, який заплановано провести восени цього року в Латвії.