На Полтавщині п'яний водій в'їхав у надгробний пам'ятник на цвинтарі

Сегодня, 08:12 Просмотров: 862 Комментариев: 1

На Полтавщині водій на автомобілі Volkswagen Golf в'їхав у надгробний пам’ятник на одному із цвинтарів Глобинського району, про що поінформував відділ комунікації поліції Полтавщини. Під час перевірки обставин поліцейські з’ясували, що 43-річний чоловік був напідпитку.

Відносно порушника склали два адміністративних протоколи. Один – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення), інший – за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст. 124).



