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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій в'їхав у надгробний пам'ятник на цвинтарі

Сегодня, 08:12 Просмотров: 862 Комментариев: 1

 

На правопорушника склали два адмінпротоколи

На Полтавщині водій на автомобілі Volkswagen Golf в'їхав у надгробний пам’ятник на одному із цвинтарів Глобинського району, про що поінформував відділ комунікації поліції Полтавщини. Під час перевірки обставин поліцейські з’ясували, що 43-річний чоловік був напідпитку.

 

Відносно порушника склали два адміністративних протоколи. Один – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення), інший – за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст. 124).


У Полтаві водій в'їхав у кладовище: чоловік був настільки п'яний, що алкотестер зашкалив
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: пьяный водитель кладбище Полтавщина

Комментарии: 1

3 668
zzzzzz:
Сегодня, 08:15

Гдето тут был умник, выгораживающий пьяного мопедиста- так вот мопедист подрос и сел на авто....


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