За останню добу в Україні майже 500 людям діагностували COVID-19

Сегодня, 09:26 Просмотров: 698 Комментариев: 1

У нашій країні 8617 лабораторно підтверджених випадків станом на ранок 26 квітня

Станом на 9.00 26 квітня в Україні зареєстрували 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.





На Полтавщині 172 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 3.



Яка ситуація в містах і районах: Кременчук – 60 (нові випадки – 2), Полтава – 27, Кременчуцький район – 21, Миргородський район із містом Миргород – 12, Горішні Плавні – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 6 (нові випадки – 1), Кобеляцький район – 4, Чутівський район – 3, Лубни – 2, Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський, Козельщинський і Карлівський райони – по 2, Машівський район – 1 (людина одужала), Котелевський і Хорольський райони – по 1.



За добу Полтавський обласний лабораторний центр зробив 144 ПЛР-дослідження.