Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна8125
Кременчук60
Хворі:
Україна7142
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна782
Кременчук9
Померло:
Україна201
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

За останню добу в Україні майже 500 людям діагностували COVID-19

Сегодня, 09:26 Просмотров: 698 Комментариев: 1

 

У нашій країні 8617 лабораторно підтверджених випадків станом на ранок 26 квітня

Станом на 9.00 26 квітня в Україні зареєстрували 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 388 випадків;
  • Волинська область — 241 випадок;
  • Дніпропетровська область — 292 випадки;
  • Донецька область — 29 випадків;
  • Житомирська область — 348 випадків;
  • Закарпатська область — 329 випадків;
  • Запорізька область — 182 випадки;
  • Івано-Франківська область — 731 випадок;
  • Кіровоградська область — 323 випадки;
  • м. Київ — 1188 випадків;
  • Київська область — 542 випадки;
  • Львівська область — 348 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 111 випадків;
  • Одеська область — 220 випадків;
  • Полтавська область — 172 випадки;
  • Рівненська область — 508 випадків;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 607 випадків;
  • Харківська область — 147 випадків;
  • Херсонська область — 87 випадків;
  • Хмельницька область — 70 випадків;
  • Чернівецька область — 1341 випадок;
  • Черкаська область — 257 випадків;
  • Чернігівська область — 32 випадки.


На Полтавщині 172 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 3.


Яка ситуація в містах і районах: Кременчук – 60 (нові випадки – 2), Полтава – 27, Кременчуцький район – 21, Миргородський район із містом Миргород – 12, Горішні Плавні – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 6 (нові випадки – 1), Кобеляцький район – 4, Чутівський район – 3, Лубни – 2, Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський, Козельщинський і Карлівський райони – по 2, Машівський район – 1 (людина одужала), Котелевський і Хорольський райони – по 1.


За добу Полтавський обласний лабораторний центр зробив 144 ПЛР-дослідження.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин статистика

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Сегодня, 10:02

Вирус набирает обороты.


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