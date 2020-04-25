За останню добу в Україні майже 500 людям діагностували COVID-19

У нашій країні 8617 лабораторно підтверджених випадків станом на ранок 26 квітня
Станом на 9.00 26 квітня в Україні зареєстрували 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 388 випадків;
- Волинська область — 241 випадок;
- Дніпропетровська область — 292 випадки;
- Донецька область — 29 випадків;
- Житомирська область — 348 випадків;
- Закарпатська область — 329 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 731 випадок;
- Кіровоградська область — 323 випадки;
- м. Київ — 1188 випадків;
- Київська область — 542 випадки;
- Львівська область — 348 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 111 випадків;
- Одеська область — 220 випадків;
- Полтавська область — 172 випадки;
- Рівненська область — 508 випадків;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 607 випадків;
- Харківська область — 147 випадків;
- Херсонська область — 87 випадків;
- Хмельницька область — 70 випадків;
- Чернівецька область — 1341 випадок;
- Черкаська область — 257 випадків;
- Чернігівська область — 32 випадки.
На Полтавщині 172 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 3.
Яка ситуація в містах і районах: Кременчук – 60 (нові випадки – 2), Полтава – 27, Кременчуцький район – 21, Миргородський район із містом Миргород – 12, Горішні Плавні – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 6 (нові випадки – 1), Кобеляцький район – 4, Чутівський район – 3, Лубни – 2, Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський, Козельщинський і Карлівський райони – по 2, Машівський район – 1 (людина одужала), Котелевський і Хорольський райони – по 1.
За добу Полтавський обласний лабораторний центр зробив 144 ПЛР-дослідження.